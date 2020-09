Diogo Jota estreia-se a marcar pelo Liverpool

Diogo Jota só precisou de nove minutos em campo com a camisola do Liverpool para se estrear a marcar pelos 'reds'. O português contribuiu com o terceiro golo da equipa na vitória por 3-1 sobre o Arsenal, num jogo disputado em Anfield Road, Liverpool.

Vamos



Diogo Jota a marcar o seu 1° ⚽ com a do Liverpool pic.twitter.com/NgQcF1UMBk - Mercado a Mexer (@imatemynameis1) September 28, 2020

O jogador de 23 anos deixou o Wolverhampton na semana passada numa transferência para o campeão inglês, por cerca de 45 milhões de euros.

Diogo Jota já se tinha estreado num jogo da Taça da Liga frente ao Lincoln, mas esta segunda-feira entrou em campo pela primeira com a camisola do Liverpool numa partida da Premier League. E foi logo em cheio com um golo que valeram um forte abraço do treinador Jurgen Klopp no final do encontro.

O Arsenal até começou a ganhar com um golo de Lacazette mas depois Sane, Robertson e Diogo Jota viraram o resultado, deixando o Liverpool com três vitórias nos três jogos já realizados para a Premier League.

O jogador, que já passou pelo Paços de Ferreira, FC Porto e Atlético de Madrid antes de Inglaterra, é internacional A por Portugal​​​, após a estreia em 2019 com a camisola da seleção.