Diogo Jota está prestes a ser reforço do Liverpool

O internacional português Diogo Jota estará prestes a rumar a Liverpool. O campeão inglês está disposto a pagar 45 milhões de libras - cerca de 49 milhões de euros -, sabe o DN, e terá já conseguido um acordo com o jogador de 23 anos. A mesma informação foi também avançada pela publicação Goal.com.

Liverpool are set to complete the £45 million signing of Diogo Jota from Wolves, Goal can confirm pic.twitter.com/KS3JnF2ImN - Goal (@goal) September 18, 2020

Diogo Jota será a contratação final da equipa orientada por Jurgen Klopp depois de ter garantido Thiago Alcantara que jogava no Bayern de Munique, por 30 milhões de euros. O espanhol assinou por quatro anos.

Segundo vários órgãos britânicos, o avançado internacional português já acertou um contrato com a duração de cinco anos e falta agora que o negócio seja concretizado entre os dois clubes.