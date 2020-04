Dias Ferreira internado devido ao coronavírus

Dias Ferreira, antigo presidente da mesa da Assembleia do Sporting, encontra-se internado num hospital de Lisboa por estar infetado com coronavírus, adiantou esta terça-feira o filho Carlos Dias Ferreira à Rádio Renascença.

O antigo dirigente, de 72 anos, começou a manifestar sintomas há cerca de 15 dias, encontrando-se agora numa situação estável. "A recuperação é sempre lenta nestas coisas, ao que parece tem sido a regra, mas está a recuperar bem e será apenas uma questão de tempo para regressar a casa para completar a recuperação", explicou Carlos Dias Ferreira.

O filho do antigo candidato às eleições do Sporting acrescentou que Dias Ferreira não sabe onde contraiu a infeção, acrescentando que agora "o importante é recuperar bem". "Dia após dia está mais animado, mais descansado, e até com apetite. E podemos deixar as pessoas descansadas, pois com o tempo irá recuperar a 100% seguramente", sublinhou.