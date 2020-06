Desp. Aves arrisca perder pontos devido a salários em atraso

A Liga Portugal anunciou esta terça-feira, em comunicado oficial, que o Desportivo das Aves, último classificado da I Liga, não fez prova da inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores referentes aos meses de março e abril.

Os avenses teriam de tê-lo feito até 15 de maio, mas tal não aconteceu dentro do prazo, nem após os 15 dias adicionais de prazo concedidos pelo Regulamento de Competições, de acordo com o seu artigo 78.º.

Neste sentido, a Liga já encaminhou o processo para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que, de acordo com o artigo 74 do Regulamento Disciplinar, poderá ser punido com a subtração de pontos na classificação, que poderá ir dos dois aos cinco pontos. Uma pena que será agravada se o Desp. Aves tiver sido condenado anteriormente por esta situação, o que acarretaria uma punição de cinco a oito pontos.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Liga Portugal informa que o CD Aves, Futebol SAD não cumpriu a sua obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores referentes aos meses de março e abril, com controlo salarial até 15 de maio, ficando por executar o estabelecido no artigo 78.º A do Regulamento de Competições.

Terminados os prazos regulamentares, tendo em conta o que está determinado no artigo acima referido, e também nos artigos 74 e 14 do Regulamento Disciplinar da Liga Portugal, informa-se que a Liga Portugal remeteu o assunto para o Conselho de Disciplina da FPF."