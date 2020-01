Dérbi dos Sub-23. Quatro golos anulados ao Sporting e vitória do Benfica

Jovane jogou pelos Sub-23 na derrota do Sporting com o Benfica

Horas depois de on Benfica vencer o Sporting em Alvalade (2-0) na 17.ª jornada da I Liga, foi a vez dos Sub-23 de águias e leões entrarem em campo. O dérbi lisboeta da Liga Revelação também acabou com um triunfo encarnado, por 2-1, num jogo, em Alcochete, respetivo à 26.ª jornada do campeonato. Um jogo em que o Sporting teve quatro golos anulados...

Na partida que marcou o regresso de Jovane Cabral à competição quase quatro meses depois, Rodrigo Fernandes adiantou os leõescom um golo aos cinco minutos de jogo. O Benfica deu a volta ao marcador ainda antes do intervalo. Diogo Capitão empatou aos 34 minutos e Paulo Bernardo fez o 2-1 para os encarnados aos 42 minutos. Na segunda parte o marcador não se alterou e o Sporting acabou mesmo reduzido a dez elementos, por expulsão de Rodrigo Fernandes, ao minuto 88, por acumulação de cartões amarelos.

O jogo ficou ainda marcado por quatro golos anulados ao Sporting por fora de jogo: Tomás Silva (24'), Mitrovski (27' e 33') e Bruno Tavares (49').

Com este resultado, o Benfica mantém a liderança isolada, com 57 pontos, mais três que o Rio Ave (54), que venceu este sábado em Portimão, por 3-1. O Sporting mantém o terceiro lugar, com 49.

Ainda este sábado, o Belenenses SAD venceu em Famalicão por 2-1 e o Desp. Aves o Estoril, por 1-0.