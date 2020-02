Dembélé foi operado e vai ficar afastado dos relvados seis meses

Dembelé no jogo frente ao Borussia Dortmund

Ousmane Dembélé, avançado francês do FC Barcelona, foi operado nesta terça-feira a uma rotura completa do tendão da perna direita e vai parar durante seis meses, anunciou o clube bicampeão espanhol.

De acordo com os catalães, o avançado francês, contratado por 105 milhões de euros ao Borussia Dortmund em 2017, foi operado em Turku, na Finlândia, pelo médico Lasse Lempainen. O francês lesionou-se num treino, quando estava já na fase final da recuperação de uma outra lesão muscular na mesma região, sofrida no jogo com ex-equipa a 27 de novembro de 2019.

Dembélé vai assim ficar afastado da competição até ao final da temporada e falhar o Campeonato da Europa de 2020, sendo a França um dos adversários de Portugal no grupo F, juntamente com a Alemanha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta não é a primeira vez que Dembélé sofre uma lesão idêntica. Em 2017, o jogador francês foi operado à coxa esquerda e esteve afastado dos relvados durante quatro meses. Aliás, o jogador tem vivido um calvário com lesões desde que assinou pelo Barcelona. Segundo a imprensa espanhola, esta foi a oitava lesão. No total, o jogador já ficou parado durante 255 dias em dois anos e meio. Com esta última lesão na coxa direita, o avançado vai ficar em recuperação durante mais seis meses.