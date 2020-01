Danilo condicionado no FC Porto. Renan e Neto ausentes do treino do Sporting

Mais um ano sem o primeiro treino aberto no Dragão. Culpa é do clássico

Segundo o site dos dragões, o trinco azul e branco está a contas com uma "inflamação no joelho direito" e treinou condicionado na preparação para o encontro que se realiza às 17:30 de domingo no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

O treinador Sérgio Conceição volta a reunir os seus pupilos sexta-feira às 10:30, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, em sessão aberta somente aos meios de comunicação do clube.

Do lado do Sporting, o guarda-redes Renan Ribeiro e o defesa Luís Neto foram os únicos ausentes do treino desta quinta-feira. Renan Ribeiro realizou tratamento e ginásio, enquanto Luís Neto fez tratamento e fisioterapia, numa sessão, a primeira de 2020, em que o técnico Jorge Silas contou com a presença dos jovens Eduardo Quaresma e Anthony Walker.

Rodrigo Fernandes, Matheus Nunes e Pedro Mendes, que já treinam de forma regular com a equipa principal, também estiveram no treino que decorreu na Academia em Alcochete.

O Sporting regressa ao trabalho na sexta-feira, pelas 10.00, na Academia, numa sessão que vai decorrer à porta fechada.

O Sporting, terceiro classificado da I Liga com 26 pontos, recebe no domingo o FC Porto, segundo com 35, a quatro do líder Benfica, em jogo agendado para as 17:30.