Cristiano Ronaldo falha jogo com a Croácia devido a lesão

O capitão da seleção nacional tem um problema num dedo do pé direito e vai estar ausente na primeira jornada da Liga das Nações, no Estádio do Dragão, no Porto, em que Portugal começa a defender o título conquistado em 2019.

Por essa razão, Ronaldo já tinha falhado os últimos três treinos dos campeões europeus e, na conferência de imprensa de antevisão do duelo do Grupo 3, o selecionador Fernando Santos referiu que seria difícil o jogador da Juventus recuperar a tempo de poder atuar no Dragão.

Com 99 golos por Portugal, era esperado que Ronaldo se tornasse hoje apenas o segundo jogador na história do futebol a alcançar os três dígitos, juntando-se a Ali Daei, que marcou 109 ao serviço do Irão, entre 1993 e 2006.

Além de Ronaldo, a lista inicial de 25 convocados de Fernando Santos já tinha sofrido uma baixa, com a dispensa do médio Renato Sanches, também devido a lesão.

A titularidade no setor avançado de Portugal vai ser assim disputada por André Silva, João Félix, Diogo Jota e Francisco Trincão, este último com a possibilidade de poder fazer a estreia absoluta pela equipa das 'quinas'.

O guarda-redes Rui Silva, outro dos estreantes, também foi incluindo na lista de 23 jogadores inscritos na UEFA para o duelo com os croatas.

O Portugal-Croácia, que será disputado à porta fechada, devido às restrições impostas pelo combate à pandemia da covid-19, tem início agendado para as 19:45 e terá arbitragem do italiano Davide Massa.