CMVM suspende ações do Sporting por causa da mudança de treinador

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu esta quarta-feira suspender as ações da SAD do Sporting devido ao facto de a administração do emblema de Alvalade ainda não ter prestado qualquer informação sobre a mudança de treinador.

É que além das notícias veiculadas pelos diversos órgãos de comunicação social, a única pessoa que falou sobre este assunto foi precisamente Jorge Silas, esta terça-feira após o jogo com o Famalicão, numa conferência de imprensa em que confirmou a sua saída do comando técnico do Sporting e a entrada para o seu lugar de Rúben Amorim, até agora treinador do Sp. Braga.

Nesse sentido, a CMVM refere em comunicado que esta suspensão da negociação das ações irá verificar-se "até à divulgação de informação relevante sobre o emitente".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Eis o comunicado na íntegra:

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações do Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, até à divulgação de informação relevante sobre o emitente."