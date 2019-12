Tem 24 anos e já é presidente de um clube em Espanha

O argentino Franco Caselli faz esta terça-feira 24 anos e entra para a história do futebol espanhol ao tomar posse como presidente do Brugos, clube da II Divisão B (terceiro escalão) que conta com nove presenças na principal Liga espanhola, a última das quais em 1992/93.

Os tempos áureos estão longe do emblema da província de Castela e Leão, razão pela qual a junta de acionistas decidiu eleger, por unanimidade, aquele que passa a ser o presidente mais novo de um clube de Espanha, depois de há uns meses ter chegado o para ocupar o cargo de conselheiro delegado.

O novo presidente é o membro da família que este verão tomou conta dos destinos do Burgos, pela mão de Antonio Caselli, o patriarca da família, que se apresentou por três vezes às eleições para a presidencia dos argentinos do River Plate (2009, 2013 e 2017), tendo sido sempre derrotado e que decidiu investir em Espanha tornando-se o maior acionista do Burgos, com 87% das ações, pelas quais pagou 2,8 milhões de euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Franco, o filho mais velho de Antonio Caselli, começa agora uma etapa que procura fazer renascer o Burgos, recolocando-o no mapa do futebol espanhol. Para já, consegue ser falado por destronar Jesús Otero, que era o presidente mais novo do futebol espanhol, quando assumiu o cargo no Haro Deportivo com apenas 32 anos.