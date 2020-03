City de Bernardo Silva conquista a Taça da Liga pelo terceiro ano seguido

Numa jornada desastrosa para os primeiros classificados da Premier League, o Manchester City descansou do campeonato para conquistar mais um troféu. Este domingo, os citizens ergueram, pela terceira vez seguida, a Taça da Liga inglesa, ao vencer na final, em Wembley, o Aston Villa, por 2-1.

Sergio Aguero inaugurou o marcador aos 20 minutos e Rodri fez o 2-0 à passagem da meia hora. Uma vantagem que não intimidou Mbwana Samatta, que reduziu antes do intervalo para os villains, que buscavam o sexto troféu nesta competição.

O resultado ao intervalo deixava antever uma boa segunda parte. E assim foi. O Aston Villa esteve perto do empate. Valeu a atenção de Ederson, que desviou o cabeceamento de Engels para o poste. Já perto do fim do jogo foi a vez do City ameaçar a baliza adversária, pelos pés de Bernardo Silva, que começou o jogo no banco e foi lançado em campo aos 77 minutos, mas o resultado não se alterou.

O Manchester City soma assim a sétima Taça da Liga do historial e está a uma conquista de igualar o recordista Liverpool. A equipa de Guardiola já tinha ganho a Supertaça de Inglaterra esta época.