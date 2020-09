Ciclista canadiano em estado grave devido a queda

O ciclista canadiano Nigel Ellsay (Rally Cycling) e um bandeira amarela foram esta terça-feira transportados para o hospital depois de terem estado envolvidos numa queda na segunda etapa da Volta a Portugal, com o prognóstico de ambos a ser "grave".

Nigel Ellsay, 26 anos, embateu no bandeira amarela, que fazia sinalização apeado, nos quilómetros iniciais da segunda tirada, com ambos a serem transportados para o hospital Padre Américo - Vale do Sousa.

Fonte da organização da Volta a Portugal precisou à Lusa que o prognóstico dos dois acidentados é "grave", que as duas ambulâncias que acompanhavam a prova foram retiradas da etapa e que o médico da corrida foi a acompanhar um dos acidentados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entretanto, outras duas ambulâncias já se juntaram à caravana da prova.

À partida da segunda etapa, que liga Paredes ao alto da Senhora da Graça, no total de 167 quilómetros, alinharam os 98 ciclistas inscritos nesta Volta a Portugal, com Nigel Ellsay a ser o primeiro desistente.