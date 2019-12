Castigo reduzido. Chelsea já pode contratar em janeiro de 2020

Tribunal Arbitral do Desporto

O clube inglês estava proibido de contratar novos jogadores durante duas janelas de transferências, o que impediu os londrinos de se reforçarem no verão, mas viu agora amenizada pelo TAS a suspensão imposta pela Comissão Arbitral da FIFA no início de maio. "O Chelsea está proibido de registar novos jogadores (...) durante uma janela de recrutamento, que o clube já cumpriu durante a janela de transferências do verão de 2019", refere, em comunicado, o TAS.

Esta decisão do TAS reduz o castigo e revoga a que foi tomada pela Comissão Arbitral da FIFA, que impedia a contratação de novos jogadores até ao verão de 2020, permitindo ao clube da liga inglesa celebrar novos contratos já a partir de janeiro.

O Chelsea, que estava apenas autorizado a vender jogadores, foi condenado por ter quebrado 29 vezes a norma relativa à contratação de jogadores com idade inferior a 18 anos, após uma investigação de cerca de três anos conduzida pela FIFA.