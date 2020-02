Casillas anuncia candidatura às eleições para a federação espanhola

Iker Casillas anunciou esta segunda-feira que irá candidatar-se às eleições para a presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), ficando apenas à espera da convocatória do ato eleitoral apra apresentar a sua lista.

A revelação foi feita pelo ainda guarda-redes do FC Porto, que recupera de um enfarte do miocárdio, através da sua conta de Instagram.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Sim, voi apresentar-me à presidência da RFEF quando forem convocadas as eleições. Juntos vamos colocar a nossa Federação à altura do melhor futebol do mundo: a de Espanha", começou por escrever Casillas, deixando a garantia que já informou Pinto da Costa, presidente do FC Porto, sobre esta decisão.

"Informei desta decisão o presidente do meu clube, o FC Porto, a quem só posso expressar o meu mais profundo agradecimento", disse, garantindo que está "a trabalhar com o máximo respeito e decisão na candidatura". "Mais de 23.000 eleitores nos esperam numas eleições justas e transparentes", frisou, antes de agradecer "a todos pelo carinho" que tem recebido. "O vosso apoio e a vossa força animam-me. Vamos a isto!", finalizou.