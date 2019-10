Carlos Vieira pondera levar dirigente leonino a tribunal

Carlos Vieira, vice-presidente com a pasta das finanças da administração presidida por Bruno de Carvalho, pondera apresentar uma queixa-crime de Francisco Salgado Zenha, administrador que exerce as mesmas funções no elenco presidido por Frederico Varandas.

Em causa estará uma alegada acusação do atual responsável financeiro da sociedade, em que atribuiu responsabilidade no ataque à Academia, no dia 15 de maio de 2018, bem como as rescisões unilaterais de contrato de nove jogadores à antiga administração.

Numa mensagem publicada no Facebook, Carlos Vieira informa: "Assim, após o que considero uma manipulação da verdade e a inclusão de mentiras na notícia de hoje, irei solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sporting SAD cópia da ata da AG da passada 3ª feira e do áudio relativo à 2ª parte do presente texto, e avaliar eventuais passos legais a dar."