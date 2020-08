Capitão do Manchester United culpado de três crimes na Grécia

Harry Maguire, capitão do Manchester United, foi declarado culpado de três crimes na sequência de desacatos que protagonizou na ilha grega de Mykonos, onde passava férias.

O internacional inglês de 27 anos foi julgado esta terça-feira num tribunal da ilha de Syros, tendo sido condenado por agressão agravada, resistência à detenção e por repetidas tentativas de suborno.

Maguire foi condenado a uma pena de 21 meses e 10 dias de prisão, que fica suspensa por um período de três anos. O futebolista já afirmou a sua intenção de recorrer.

De acordo com a BBC, na noite do incidente, na última quinta-feira, Maguire foi preso juntamente com o irmão Joe e o amigo Christopher Sharman, depois de uma briga causada por um alegado ataque à sua irmã, a quem alegadamente tentaram dar a chamada injeção da "droga da violação".

O tribunal tinha sido solicitado a adiar o julgamento, mas acabou por se realizar apesar da ausência de Maguire, bem como do seu irmão e do amigo.