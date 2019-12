Campeões do Mundo chegam a Lisboa esta terça-feira às 7.00

A seleção nacional de futebol de praia chega a Lisboa na terça-feira às 7.00. Os novos campeões do mundo trazem o troféu para Portugal. Além da taça, a comitiva portugues traz ainda mais três troféus individuais. O português Elinton Andrade foi considerado o melhor guarda-redes do Mundial de futebol de praia. Jordan Santos, que há cerca de um mês foi eleito o melhor jogador do mundo, e Bé Martins foram considerados os segundo e terceiro melhores atletas da competição, atrás do japonês Ozu Moreira.

Portugal sagrou-se campeã do mundo da modalidade, no domingo, ao bater na final, realizada em Assunção, no Paraguai, a Itália, por 6-4. Este foi o terceiro título mundial conquistado pelos portugueses, depois das taças ganhas em 2001 e 2015.

Acabou assim em beleza mais uma trajetória da seleção que é orientada por Mário Narciso desde 2013.