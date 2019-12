Campeão europeu Liverpool apurado para os oitavos com dois golos de rajada

O grupo chegou a esta última e decisiva jornada ainda com uma luta a três e com o Liverpool, campeão em título, em perigo, já que jogava em casa dos austríacos, ataque mais concretizador da prova, a seguir ao Bayern.

Para mais, a defesa do Liverpool tem sido especialmente permeável esta época, sendo que esta terça-feira nem sequer podia contar cm Joel Matip, o parceiro habitual de Virgil van Dijk no eixo.

Saiu-se de forma excelente o onze orientado por Jurgen Klopp, seguro na defesa, sem sofrer golos, por um lado, ao mesmo tempo que levava o marcador até ao 2-0, com dois momentos de antologia, pouco antes da hora de jogo.

Primeiro, um bem medido centro do senegalês Mané para a entrada fulgurante do guineense Naby Keita, com a bola a entrar fora do alcance do guarda-redes.

Depois, um remate impossível de Salah - isolou-se pela direita, desembaraçou-se do guarda-redes e, de um ângulo em que ninguém acreditaria, conseguia colocar a bola na baliza.

Tarefa muito complicada, a partir daí, para o Salzburgo, que precisava de ganhar para avançar para os oitavos.

Ao mesmo tempo, o Nápoles não claudicava na receção ao já eliminado Genk e ganhou por claros 4-0.

O polaco Arkadiusz Milik fez hat-trick, aos 03, 26 e 38, este de grande penalidade. Também de penálti, o belga Mertens colocou em 4-0, a um quarto de hora do final.

A última jornada da fase de grupos da Champions permitiu ao Genk estrear na competição o guarda-redes Vandevoort, que se tornou, desde esta terça-feira, o mais jovem a jogar nas balizas da prova, com 17 anos e 287 dias, superando o recorde do seu compatriota Svilar, então ao serviço do Benfica, com 18 anos e 52 dias.

Para o Nápoles, que alinhou com o português Mário Rui na defesa, pode ser um abanão numa época cinzenta na Série A, em que é apenas sétimo à 15.ª jornada.

Nas contas finais do grupo E, o Liverpool é primeiro, com 13 pontos, seguindo-se o Nápoles, com 12, o Salzburgo, com sete, e o Genk, com 1.

Liverpool e Nápoles seguem para os oitavos de final, o Salzburgo desce para a Liga Europa.