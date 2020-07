Milhares de adeptos do Cádiz foram ao estádio apoiar e sem distanciamento social

O Cádiz só precisa de um empate para subir de divisão. A possibilidade de assegurar um lugar na primeira divisão espanhola ao fim de 14 anos de ausência levou milhares de adeptos aos arredores do mítico Estádio Ramón de Carranza para manifestar apoio à equipa antes do encontro decisivo.

Sem qualquer distanciamento social ou uso de máscara, a multidão ocorreu ao recinto este sábado, horas antes do encontro com o Fuenlabrada, que só começam a jogar às 20.45, em Portugal. A região da Andaluzia, que inclui a cidade de Cádis tem 17 surtos de covid-19 ativos, sendo a zona com mais casos de pois do desconfinamento e já admite decretar o uso obrigatório de máscara para a semana.

Fundado em 1910, o clube da cidade de Cádis, no sul de Espanha, tem 12 participações na primeira liga espanhola. A última foi em 2005-06, tendo descido de divisão.