Bruno Lage: "O estado de alerta é sempre máximo"

Bruno Lage, treinador do Benfica, garantiu que a derrota com o FC porto não muda nada na forma de a equipa abordar o que resta do campeonato, tendo agora quatro pontos de vantagem. "Estou há 13 meses à frente da equipa principal do Benfica. O estado de alerta é sempre máximo. Nunca relaxamos. A nossa motivação é vencer jogos. É com esse estado de alerta que vamos a Famalicão, jogar bem e atingir a final da Taça de Portugal", disse.

"Vínhamos com o objetivo de vencer. E foi pena, pois fizemos, em termos ofensivos, tudo o que tínhamos para fazer e acreditámos sempre. Após o primeiro golo, a equipa parte para uma exibição muito boa, chega com muita qualidade ao empate. Mas o terceiro golo do FC Porto, por muito que preparemos, sabemos do poderio do Marega a atacar a profundidade, a bola entrou lá e criou-se a oportunidade", explicou.

Sobre a segunda parte, Lage fez questão de elogiar o comportamento da sua equipa: "Entrámos com personalidade. Tínhamos de colocar o jogo num ritmo muito alto, sem medo de ter bola, circular na largura, fizemos logo o 3-2 e depois, em função do que foi o resultado, podíamos ter feito mais um golo. Há uma oportunidade do Seferovic, um remate do Chiquinho... Em termos ofensivos, a equipa esteve muito bem, fez o que se pediu e idealizou para o jogo, mas em termos defensivos, a forma como sofremos os golos, penaliza-nos no resultado."

Bruno Lage explicou ainda que quando tirou André Almeida e lançou Dyego Sousa quis jogar com "três homens na frente, deixando o Rafa mais vagabundo para a segunda bola e a jogar entrelinhas". "Acho que a equipa fez o que pretendíamos, e deu boa resposta e frescura física enorme. É olhar para o resultado, que é pena, porque fizemos de tudo para ganhar, era a nossa motivação. Agora, saímos daqui com quatro pontos de vantagem."

Por sua vez, Carlos Vinícius, autor dos dois golos do Benfica, destacou o "bom jogo" da equipa, mas garantiu que apesar da derrota os encarnados vão "continuar de cabeça erguida". "Ainda falta muito campeonato. Quatro pontos são quatro pontos", finalizou.