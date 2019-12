Bruno Lage explica que Gabriel é "um jogador especial"

Bruno Lage, treinador do Benfica, voltou esta segunda-feira a abordar a expulsão do médio Gabriel no jogo de sábado com o Marítimo, explicando que se trata de "um jogador especial". Uma ideia que justifica com o facto de se tratar de um atleta "muito importante" para a equipa e que "vive o jogo com intensidade".

"Temos de entender o jogador. A vencer por 4-0 com o Marítimo, disputa aquele lance como se fosse o último, e, com um cartão amarelo, é expulso. É recordar aquele que foi o primeiro jogo da época, a Supertaça, que a vencermos por cinco golos, disputou cada lance como se fosse o último. Neste último jogo deixou-nos a jogar com 10, na Supertaça lesionou-se...", recordou, frisando que se trata de "um não assunto".

"Há que seguir em frente e, a cada momento, independentemente de quem esteja disponível, apresentar sempre o melhor onze", acrescentou em declarações à BTV de antevisão ao jogo desta terça-feira com o Sp. Covilhã, para a 2.ª jornada da Taça da Liga, no qual o Benfica está obrigado a vencer, depois de o empate concedido na primeira ronda com o V. Guimarães.

A propósito da viagem à Covilhã, Bruno Lage disse conhecer "muito bem" o adversário da II Liga. "É uma equipa composta por bons jogadores, bons valores, que tem feito um campeonato muito interessante e que, a jogar em casa, vão com certeza criar muitas dificuldades. Têm a mesma ambição do que nós de seguir em frente na competição, mas nós, por aquilo que somos e que representamos, temos de fazer um bom jogo, vencer e marcar golos", finalizou.