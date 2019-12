Dois golos e empate ao intervalo na Luz (1-1). Veja os golos

19' Golo do Benfica! Pizzi recebe de Carlos Vinícius e, ainda fora da área, remata de longe para o empate.

14' Golo do Sp. Braga! Ferro desvia para a própria baliza na sequência de um cruzamento de Sequeira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A única novidade no onze do Benfica é a troca de guarda-redes. Desta vez joga o russo Zlobin. Já no Sp. Braga registam-se muitas alterações em relação ao jogo do campeonato com o Paços de Ferreira.

Eis as equipas:

Estádio da Luz, em Lisboa

Árbitro: Artur Soares Dias (Porto)

Benfica - Zlobin; Tomás Tavares, Rúben Dias, Grimaldo; Pizzi, Gabriel, Taarabt, Franco Cervi; Chiquinho, Carlos Vinícius

Suplentes: Vlachodimos, Jardel, Nuno Tavares, Samaris, Caio Lucas, Jota, Seferovic

Treinador: Bruno Lage

Sp. Braga - Tiago Sá; Ricardo Esgaio, Wallace, Bruno Viana, Nuno Sequeira; João Palhinha, Fransérgio; Wilson Eduardo, Francisco Trincão, Ricardo Horta; Rui Fonte

Suplentes: Matheus, Agbo, Bruno Xadas, Pablo Santos, André Horta, João Novais, Paulinho

Treinador: Ricardo Sá Pinto

Cartão amarelo a Grimaldo (24'), Wilson Eduardo (26'), Rui Fonte (41'), Pizzi (41')

Golos: 0-1, Ferro (14' pb); 1-1, Pizzi (19')