Bruno Lage aposta em Samaris ao lado de Weigl em Barcelos

Bruno Lage, treinador do Benfica, decidiu mudar a zona central do meio-campo, apostando agora em Samaris ao lado Julian Weigl. Já Taarabt joga numa posição mais adiantada, mais perto do ponta-de-lança Carlos Vinícius. Franco Cervi perde a titularidade e começa como suplente.

Eis as equipas:

Estádio Cidade de Barcelos

Árbitro: Luís Godinho (Évora)

Gil Vicente - Denis; Fernando Fonseca, Ygor Nogueira, Rúben Fernandes, Henrique Gomes; Soares, Claude Gonçalves; Kraev, Baraye, Lourency; Sandro Lima

Treinador: Vítor Oliveira

Benfica - Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Weigl, Samaris, Rafa Silva; Taarabt, Carlos Vinícius

Treinador: Bruno Lage