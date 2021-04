Telma Monteiro é sinónimo de medalhas e isso é (talvez) o melhor elogio que podem fazer à judoca do Benfica. Em 14 europeus, conquistou 14 medalhas. Nos Europeus de Judo, que decorrem em Lisboa entre sexta-feira e domingo, vai tentar ganhar a 15.ª medalha de olhos postos no sexto título. E pode até dizer-se que ela já vai entrar no tatami como vencedora, uma vez que será homenageada e receberá a Ordem de Mérito do Governo.

A cerimónia de distinção à melhor judoca portuguesa de sempre e única medalhada olímpica da atualidade terá lugar no sábado e contará com a presença do Presidente da República e de membros do Governo. Está prevista a transmissão de um vídeo a ilustrar momentos altos da carreira de Telma Monteiro, de 35 anos, que foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.