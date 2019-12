Bola de Ouro é entregue hoje e os caminhos vão dar a Messi

São 30 finalistas, três deles jogadores portugueses, mas só um trio surge à partida com possibilidades de vencer o prémio de melhor do mundo: Cristiano Ronaldo (Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool) e Lionel Messi (Barcelona). O avançado argentino do Barcelona é visto como o principal favorito.

A Bola de Ouro de 2019, troféu da revista France Football, vai ser entregue nesta segunda-feira, no decorrer de uma gala no Théâtre du Châtelet, em Paris, a partir das 19.30. O vencedor vai suceder ao croata Luka Modric, que desta vez nem nomeado está. Messi é o grande favorito e pode juntar a Bola de Ouro ao prémio The Best, da FIFA, conquistado em setembro. Caso este cenário se concretize, o argentino desempata a intensa disputa travada com Ronaldo na última década - neste momento têm ambos cinco Bolas de Ouro.

Além de Cristiano Ronaldo, na lista de finalistas constam também Bernardo Silva (Manchester City) e João Félix (At. Madrid). Esta é a segunda vez que Portugal está representado por três jogadores, depois de na edição de 2016 Ronaldo, Pepe e Rui Patrício terem estado entre os finalistas.

João Félix, que no verão protagonizou a transferência mais cara desta temporada, ao trocar o Benfica pelo At. Madrid numa operação de 126 milhões de euros, está ainda nomeado para o prémio Kopa.

Se em relação à Bola de Ouro as hipóteses de vencer são nulas, neste caso do troféu para o melhor jogador sub-20 do ano o ex-benfiquista tem sérias hipóteses, apesar de a concorrência ser de luxo: entre os dez nomeados estão Jadon Sancho (Dortmund), Moise Kean (Everton), Vinicius (Real Madrid) e De Ligt (Juventus). E um bom prenúncio foi o facto de na quarta-feira ter vencido o prémio Golden Boy, troféu entregue pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor jogador sub-21 a atuar na Europa.

A escolha do Bola de Ouro de 2019, salvo qualquer grande surpresa, resume-se a Cristiano Ronaldo, Van Dijk e Lionel Messi. Há umas semanas, em tom irónico, Iker Casillas questionou através das redes sociais os critérios para eleição do melhor jogador do mundo.

O guarda-redes espanhol do FC Porto lembrou que Van Dijk foi eleito o melhor jogador para a UEFA, que Messi foi distinguido como o melhor futebolista para a FIFA (troféu The Best) e por isso questionou: "Se Cristiano (tem méritos para isso) ganhar a Bola de Ouro, parecer-me-ia que os critérios que seguimos no futebol para dar prémios não têm muita lógica, pois não?"

Na última terça-feira, o jornal espanhol Mundo Deportivo avançou com a possibilidade de Lionel Messi ser o vencedor da Bola de Ouro, cuja eleição é feita por 180 jornalistas de vários países (em Portugal o representante é Joaquim Rita). O diário desportivo da Catalunha baseava a sua tese no facto de alegadamente uma equipa de reportagem da revista francesa se ter deslocado a casa do craque do Barcelona para o entrevistar e fotografar antecipadamente para ser capa da revista que vai para as bancas dentro de poucos dias.

Já neste domingo, o jornal inglês Mirror avançou também que Lionel Messi será coroado nesta noite como vencedor, antecipando que Cristiano Ronaldo fica até fora do pódio, atrás de Virgil Van Dijk e Mohamed Salah, ambos jogadores do Liverpool. A informação é dada com base numa alegada fuga de informação de uma lista em que Messi surge com 446 votos, seguido do central holandês com 382 e do egípcio Salah com 179.

Historicamente, os troféus conquistados têm um peso enorme na escolha do vencedor, sobretudo a Liga dos Campeões ou, no caso de seleções, Europeus e Mundiais (o que não é o caso deste ano). Vamos então perceber os argumentos de cada um dos três favoritos à vitória, tendo em conta que as votações fecharam no dia 9 de novembro.

Lionel Messi (Barcelona)

Messi, 32 anos, tem como cartão-de-visita a Liga espanhola e a Supertaça ganhas pelo Barcelona. De resto foi o melhor marcador da Liga espanhola da época passada com 36 golos e da Champions com 12. Se tivesse ganho a Copa América, o seu favoritismo não seria posto em causa, mas a Argentina caiu nas meias-finais da prova. O internacional argentino tem ainda a seu favor um ano repleto de boas exibições ao serviço dos catalães. E neste ano, em setembro, venceu o prémio The Best, da FIFA, superando a concorrência de Ronaldo e de Van Dijk. Caso seja ele o eleito, será a sexta Bola de Ouro da carreira (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015).

Virgil van Dijk (Liverpool)

Os maiores argumentos do defesa central do Liverpool, 28 anos, é a grande temporada realizada ao serviço do Liverpool, onde foi o patrão da defesa, e sobretudo a conquista da última Champions, diante do Tottenham, jogo em que foi considerado o melhor jogador da final. A confirmar-se o seu triunfo, será apenas o segundo defesa central a conseguir ser coroado como melhor do mundo, algo que até hoje só Fabio Cannavaro conseguiu, vencendo a Bola de Ouro em 2006, à frente de Zidane e de Ronaldinho. Van Dijk já foi coroado neste ano como melhor jogador para a UEFA, numa votação em que bateu precisamente Ronaldo e Messi.

Cristiano Ronaldo (Juventus)

O avançado português, 34 anos, tem como maiores trunfos a conquista da liga italiana no seu ano de estreia naquele campeonato, à qual juntou a Supertaça de Itália. Outro grande ponto a favor de CR7 foi a conquista de um troféu pela seleção nacional, no caso a Liga das Nações, curiosamente com um triunfo na final diante da Holanda de Van Dijk (apesar de só ter participado nos dois jogos finais). Em relação a golos, terminou o último campeonato italiano com 21 (foi o segundo melhor marcador) e foi o segundo melhor da fase de qualificação para o Euro 2020, com 11, a par do israelita Eran Zahavi. Se vencer, será a sexta Bola de Ouro do avançado português (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).

Além da Bola de Ouro e do troféu Kopa, a gala desta segunda-feira vai ainda premiar a melhor jogadora de futebol feminino (a norte-americana Megan Rapinoe é apontada à vitória) e o melhor guarda-redes masculino (Troféu Yashin), em que Allison Becker, do Liverpool, surge como o grande favorito. Veja aqui a lista de nomeados.

Nomeados para o Troféu Yashin (melhor guarda-redes):

Alisson Becker (Brasil/Liverpool)

Manuel Neuer(Alemanha/B. Munique)

Ederson (Brasil/Manchester City)

Andre Onana (Camarões/Ajax)

Wojciech Szczesny (Polónia/Juventus)

Jan Oblak (Eslovénia/At. Madrid)

Kepa Arrizabalaga (Espanha/Chelsea)

Samir Handanovic (Eslovénia/inter Milão)

Hugo Lloris (França/Tottenham)

Marc-André ter Stegen (Alemanha/Barcelona)

Nomeadas para melhor jogadora:

Amandine Henry (França/O. Lyon)

Sarah Bouhaddi (França/O. Lyon)

Lucy Bronze (Inglaterra/O. Lyon)

Dzsenifer Marozsan (Alemanha/O. Lyon)

Alex Morgan (EUA/Orlando Pride)

Viviane Miedema (Holanda/Arsenal)

Sam Kerr (Austrália/Chicago Red Stars)

Ellen White (Inglaterra/Man. City)

Nilla Fischer (Suécia/Linköpings)

Pernille Harder (Dinamarca/Wolfsburgo)

Ada Hegerberg (Noruega/O. Lyon)

Wendie Renard (França/O. Lyon)

Megan Rapinoe (EUA/Reigne FC)

Rose Lavelle (EUA/Washington Spirit)

Tobin Heath (EUA/Portland Thorns)

Lieke Martens (Holanda/Barcelona)

Sari van Veenendaal (Holanda/At. Madrid)

Marta (Brasil/Orlando Pride)

Kosovare Asllani (Suécia/CD Tacon)

Sofia Jakobsson (Suécia/CD Tacon)

O troféu Bola de Ouro é um prémio criado pela revista francesa France Football. Entre 1956 e 2009 as distinções anuais foram feitas individualmente, mas a partir de 2010, e até 2015, a publicação aliou-se à FIFA, sendo o prémio para o melhor jogador do mundo entregue pelas duas entidades. A parceria terminou entretanto e desde 2016 que existem dois troféus: a Bola de Ouro, da France Football, e o The Best, da FIFA.