Boavista vence na receção ao Sporting de Braga e mantém sexto lugar

O Boavista venceu esta quinta-feira o Sporting de Braga, por 2-0, e segurou o sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, após o encontro da nona jornada.

Rafael Costa, aos seis minutos, e o angolano Mateus, aos 90'+3 minutos, assinaram os golos da vitória dos 'axadrezados', que permanecem como a única equipa sem derrotas no campeonato.

Com este triunfo, o terceiro na prova, após quatro empates consecutivos, a formação comandada por Lito Vidigal segurou o sexto lugar, com os mesmos 15 pontos do Vitória de Guimarães, que é quinto, e os bracarenses, que tinham vencido os últimos dois encontros, permanece no nono lugar, com 11.

Já o Santa Clara e o Vitória de Setúbal empataram (1-1) em Ponta Delgada.

O iraquiano Osama Rashid deu vantagem aos açorianos, aos seis minutos, e o brasileiro Pirri empatou para os setubalenses, aos 12.

Com este resultado, o Santa Clara, que somou o segundo jogo sem vencer, ocupa o nono lugar, com 12 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal, cujo único triunfo ocorreu na quinta jornada, segue no 13.º, com nove.