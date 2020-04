Benfica, Sporting e FC Porto no top 10 dos clubes formadores que mais exportam talentos

João Félix, formado no Benfica, joga atualmente no At. Madrid, da liga espanhola

Um estudo do CIES, o Observatório do Futebol, divulgado nesta segunda-feira, indica que Portugal é o país da Europa com mais clubes no top 10 dos emblemas que mais jogadores formados localmente deram às cinco principais ligas europeias, com Benfica, Sporting e FC Porto a figurarem na lista.

O Benfica é o segundo deste ranking elaborado pelo CIES, com um total de 21 jogadores, só atrás do Ajax, da Holanda, que tem 22 jogadores formados na sua academia a atuarem nas principais ligas europeias (Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França.). O Sporting surge na quinta posição, com 17 futebolistas, e o FC Porto fecha o top 10 com 15.

Ou seja, em termos globais, os três principais clubes portugueses exportaram para os principais campeonatos europeus um total de 53 jogadores. Mas se contabilizarmos todos os emblemas portugueses, o número aumenta para 74 futebolistas.

Na lista elaborada pelo CIES, o RB Salzburgo, da Áustria, surge na terceira posição, logo atrás do Benfica, com 20 jogadores, seguido do Castilla, a equipa B do Real Madrid, com os mesmos 15 do Sporting.