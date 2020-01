Benfica pode bater recorde de pontos à 17.ª ronda se vencer em Alvalade

Desde que as vitórias passaram a valer três pontos, e não apenas dois, o que aconteceu em 1995/96, o FC Porto foi o clube que mais pontos somou em 17 jogos, com 47 em 1996/97 e 2010/11, em ambas as ocasiões com 15 vitórias e dois empates.

Em 2019/20, o Benfica já perdeu uma vez, na receção aos dragões (0-2), mas, de resto, só somou triunfos, num total de 15, pelo que, vencendo os leões, fixa um novo máximo, com 48 pontos, em 51 possíveis.

Mesmo perdendo, o conjunto comandado por Bruno Lage já assegurou um lugar no top 10 no que respeita a pontuações à 17.ª jornada, que só não significaram o fim da primeira volta entre 2006/07 e 2013/14, épocas em que o campeonato só tinha 16 equipas.

No caso de empatar, o Benfica iguala a sua maior pontuação de sempre, os 46 pontos de 2014/15, conseguidos na sexta e última época sob o comando de Jorge Jesus.

Em termos absolutos, o melhor registo da história é, praticamente, impossível de igualar, já que, em 1972/73, o Benfica, de Jimmy Hagan, venceu os primeiros 17 jogos - chegou a 23 triunfos -, então com o pleno de 34 pontos.

Nessa temporada, os encarnados acabariam com o melhor registo de sempre, ainda não igualado, de 28 vitórias e dois empates (2-2 nas Antas e 0-0 na Tapadinha), ambos após ter assegurado matematicamente o título.