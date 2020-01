Benfica Play. A plataforma que promete mostrar os bastidores do clube

O diretor executivo do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, apresentou esta quinta-feira a plataforma Benfica Play, com conteúdos exclusivos relacionados com as 'águias', e considerou o projeto "fundamental para estar mais próximo dos adeptos".

Na apresentação, que decorreu no balneário da equipa profissional das águias, no Estádio da Luz, Domingos Soares de Oliveira definiu as características e os objetivos iniciais da plataforma, que terá conteúdos diários, além da exclusividade, à parte dos trabalhos do canal de televisão do clube e do sítio oficial na internet."Toda a vivência do Benfica vai estar disponível nesta plataforma. Queremos atrair as pessoas, o que significa que tem de ter um conteúdo que as pessoas gostem. Não basta atrair, é preciso manter e, por isso, é preciso dar conteúdos relevantes, que o adepto esteja disposto a pagar. Tem de haver uma determinada rentabilidade", apontou.

O preço do serviço fixa-se em 1,99 euros mensais para sócios e 2,99 euros para não sócios ou o pagamento anual de 19,99 euros para os associados do clube e 29,99 euros para adeptos, com oferta do primeiro mês para todos os subscritores.

"É uma tendência que já se observa em outros países. Nós vamos ser o primeiro clube em Portugal a corresponder a essa tendência", assinalou.

Para Domingos Soares de Oliveira, a capacidade financeira do Benfica é agora "diferente" do que era no passado, podendo investir na contratação de jogadores e em projetos como o Benfica Play de forma diferenciada.

"Queremos sempre ter os melhores jogadores, naquilo que é a nossa capacidade financeira, que é diferente. [O Benfica] Pode ir ao mercado de maneira diferente e investir nestes conteúdos de maneira diferente", constatou.

A internacionalização da marca Benfica também foi abordada pelo diretor executivo dos encarnados, que realçou a importância do lançamento do Benfica Play na realização de passos que considera essenciais para aumentar a popularidade do campeão nacional no estrangeiro. "Quando definimos uma estratégia de internacionalização do Benfica, há várias componentes que se tem de reunir. A equipa tem de ser boa e ir o mais longe possível nas competições, tem de estar disponível fisicamente para se deslocar [digressões aos Estados Unidos da América ou à Ásia] e ter os conteúdos [do canal do clube e do Benfica Play] disponíveis lá fora", enumerou.

Apesar do anúncio de uma rádio digital dedicada exclusivamente ao Benfica, o projeto ainda não viu a luz do dia. No entanto, Domingos Soares de Oliveira assegurou que "os trabalhos estão a avançar" e prometeu novidades nos próximos meses. "A decisão foi tomada no sentido de avançar com uma rádio digital e não com uma rádio, digamos, tradicional. Os trabalhos estão a avançar, temos as instalações quase prontas e, nos próximos meses, a rádio Benfica será uma realidade", disse.

O Benfica Play tem o seu arranque oficial esta quinta-feira, às 21.00, contando com uma entrevista com o avançado brasileiro Carlos Vinícius, que tem estado em destaque na atual temporada.