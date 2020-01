Benfica. O campeão de inverno também reinou nas reviravoltas

Recordista Benfica tem mais 10 pontos do que na época passada

Os encarnados estiveram em desvantagem por 1-0 na deslocação aos redutos do Moreirense (sexta jornada) e Santa Clara (11.ª) e na receção ao Desportivo das Aves (16.ª), mas acabaram por ganhar os três encontros por 2-1.

Em Moreira de Cónegos, a 21 de setembro, a formação da casa adiantou-se já na segunda parte, aos 48 minutos, pelo sul-africano Luther Singh, com o Benfica, depois de muito sofrer, a inverter o resultado na parte final, com tentos de Rafa, aos 85, e do suíço Seferovic, já nos descontos, aos 90+1.

A segunda reviravolta aconteceu a 9 de novembro, dia em que o suplente brasileiro Vinícius, aos 54 minutos, e Pizzi, aos 78, deram a volta ao tento madrugador do canarinho Carlos Júnior, que adiantou os açorianos, aos 17.

Já em 2020, em 10 de janeiro, o lanterna-vermelha foi o primeiro a marcar na Luz, aos 20 minutos, pelo iraniano Mohammadi, mas, mais uma vez na segunda parte, o Benfica virou o resultado, com golos de Pizzi, aos 76, de penálti, e André Almeida, aos 89.

A terceira vez que o Benfica transformou uma derrota numa vitória coincidiu com a quarta em que o Desportivo das Aves deixou fugir uma vantagem, sendo que estes 12 pontos que voaram explicam em grande parte o 18.º e último lugar.

O conjunto da Vila das Aves perdeu também, depois de estar a ganhar, em Paços de Ferreira (0-1 para 2-1), à sexta jornada, no Jamor, face ao Belenenses (0-1 e 1-2 para 3-2), à oitava, e em Moreira de Cónegos (0-1 para 2-1), à 12.ª.

Famalicão (duas conseguidas e nenhuma consentida), FC Porto, Marítimo, Rio Ave, Sporting de Braga e Vitória de Setúbal (uma conseguida e nenhuma consentida) foram, além do Benfica, as equipas com saldo positivo nas reviravoltas.

Por seu lado, o Paços de Ferreira apresentou um balanço nulo, enquanto Moreirense (duas conseguidas e três consentidas), Belenenses SAD (1-2), Santa Clara (0-1), Tondela (0-1) e Sporting (0-2) ficaram do lado do Desportivo das Aves.

Numa primeira volta que não teve qualquer reviravolta de mais do que um golo, destaque ainda para o Moreirense, que conseguiu empatar a três golos em casa do Famalicão, a equipa sensação da primeira volta, depois de estar a perder por 3-0, na ronda 11.

Vitória de Guimarães, Gil Vicente, Boavista e Portimonense não venceram qualquer jogo depois de terem estado a perder, mas também nunca saíram derrotados após terem liderado o marcador.