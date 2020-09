Benfica negoceia empréstimo de Vinícius a Mourinho

O Benfica está a negociar o empréstimo de Vinícius ao Tottenham de José Mourinho. O avançado pode ser cedido por três épocas, ficando o clube londrino com a opção de compra do passe no valor de 45 milhões de euros, segundo soube o DN.

O melhor marcador do campeonato da época passada, com 18 golos, está assim de malas feitas para a Premier League. Contratado por 17 milhões de euros ao Nápoles, tem contrato com o Benfica até junho de 2024 e uma cláusula de rescião de 100 milhões de euros.

O jogador já foi associado aos spurs por mais de uma vez, mas Jesus terá recusado a saída. Algo que mudou com o adeus à Liga dos Campeões. "Normalmente jogamos na maioria dos jogos com dois avançados, temos quatro, com o menino Gonçalo Ramos temos cinco. Se o Vinícius tiver mercado e for um jogador no qual o Benfica possa fazer uma entrada financeira significativa... Se a gente deixou sair o Rúben Dias porque não deixar sair o Vinícius?", afirmou Jorge Jesus, após a vitória frente ao Moreirense, na segunda jornada do campeonato.



Vinícius percebeu que ia ser a terceira ou quarta opção para o técnico encarnados, depois Darwin Nuñez, Seferovic e Waldschmidt e terá pedido para o Benfica aceitar o empréstimo ao Tottenham, onde Mourinho precisa ter mais alternativas para o ataque, onde Harry Kane e Son têm brilhado.