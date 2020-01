Benfica não perde em Guimarães desde que Rui Vitória derrotou Jorge Jesus

Rui Vitória conversa com Toscano, autor do golo da vitória vimaranense frente ao Benfica

Ir a Guimarães pode até ser uma dor de cabeça para o Benfica, mas os resultados dizem outra coisa. Desde fevereiro de 2012, já lá vão quase oito anos, que os vimaranenses não se conseguem impor aos encarnados no D. Afonso Henriques. Nesse ano o clube da Luz visitou os minhotos na jornada 19 da I Liga 2011-12 e perdeu por 1-0.

Um golo de Toscano ditou o resultado final de um jogo difícil em que o Vitória de Rui Vitória derrotou o Benfica de Jorge Jesus, que contava com Maxi, Garay, Luisão, Matic, Aimar, Rodrigo, Gaitán, Nolito ou Cardozo. Mas não foi uma derrota qualquer. Foi uma derrota que acabou com uma invencibilidade de 19 jogos e a primeira da equipa lisboeta no campeonato desse ano. Nesse jogo, a equipa da Luz ficou em branco num jogo pela primeira vez após 37 jogos a marcar.

O Benfica, que então tinha cinco pontos de vantagem sobre o FC Porto, ficou apenas com uma vantagem de dois pontos e acabou a época a ver os dragões de Vítor Pereira festejar o título da I Liga 2011-12. Desde então só dá encarnado nos duelos entre águias e vimaranenses. Em oito deslocações ao D. Afonso Henrique para o campeonato, as águias venceram sete e empataram um...

Este sábado o Benfica vai tentar aproveitar o facto de o FC Porto visitar o Sporting para aumentar a distância na tabela. A missão dos encarnados não será fácil. O Vitória também quer aproveitar o clássico para se aproximar do terceiro lugar. A equipa de Ivo Vieira não perde há sete jogos, para todas as competições e enfrenta o campeão nacional, que só por uma vez perdeu pontos este campeonato e quer a 12.ª vitória consecutiva.

"As estatísticas são passado. Vamos ter um Vitória a lutar pelo objetivo de vencer e a respeitar o poderio e a força do Benfica, que é o primeiro classificado do campeonato. Vamos tentar alterar as estatísticas (...) Vamos procurar ser o mais equilibrados possível e tirar bola ao Benfica. Se quisermos discutir o jogo teremos de ter muita bola, porque o Benfica é uma equipa forte no seu jogo ofensivo e em transições, por isso teremos que ter bola tentar ferir o Benfica", avisou Ivo Vieira.

Bruno Lage escolheu o caminho dos elogios aos adversários, considerando o Vit. Guimarães "uma excelente equipa, com um excelente treinador" e com "um passado que fala por si". "Já jogámos com eles na Taça da Liga e foi muito equilibrado. Vi os jogos que fizeram com o Sporting, com FC Porto não por causa da expulsão nos minutos iniciais que condicionou a partida, com o Paços de Ferreira, Gil Vicente, Arsenal e Famalicão, e trata-se de uma equipa muito competitiva, que gosta de ter a bola e colocar problemas ao adversário. Por isso, temos de estar a top para termos boa entrada no ano", frisou, anunciando que ainda não irá contar com Rafa porque "precisa de maior tempo de treino", embora André Almeida já entre nas suas contas.