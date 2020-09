Benfica e Man. City negoceiam Rúben Dias e Otamendi

O defesa-central Rúben Dias poderá estar a poucas horas de deixar o Benfica para rumar à Premier League para representar o Manchester City, juntando-se aos portugueses João Cancelo e Bernardo Silva.

O clube inglês, treinado por Pep Guardiola, apresentou uma proposta aos encarnados para levar o internacional português de 23 anos, formado no Seixal e que ia para a quarta época na equipa principal.

As negociações decorrem entre os clubes, com o City a apresentar uma proposta a rondar os 60 milhões de euros, mais a inclusão do internacional argentino Nicolás Otamendi, de 32 anos. Aliás, a confirmar-se a conclusão deste negócio, o defesa-central regressa a Portugal, onde representou o FC Porto entre 2010 e 2014.

Esta sexta-feira, o treinador Jorge Jesus foi confrontado com a possibilidade de perder Rúben Dias, tendo deixado a certeza de que "não há jogadores intocáveis, a não ser Messi e Ronaldo", embora tenha admitido que se trata de "um jogador importante".

"Rúben Dias é o único dos titulares do Benfica feito na academia do Seixal e é o único internacional português do Benfica que joga como titular da seleção... e isso quer dizer alguma coisa", acrescentou Jesus, deixando perceber que é apreciador das qualidades do central: "É um miúdo que tem muito valor e tem importância num setor no qual só temos três opções, porque o Jardel está lesionado. No entanto, fui habituado, no Benfica, que os melhores saiam por questões financeiras, mas não gostava que saísse."