Bolasie expulso deixa leões reduzidos a dez (1-1). Veja os golos

44' Golo do Sporting! Mathieu faz o empate surgindo isolado, após um passe de Bruno Fernandes na marcação rápida de um livre, que apanhou a defesa bracarense distraída.

8' Golo do Sp. Braga! Ricardo Horta remata cruzado à entrada da área e bate Luís Maximiano. Tudo começa numa perda de bola do Sporting.

Os regressos de Coates e Battaglia são as grandes novidades do onze do Sporting para o jogo das meias-finais da Taça da Liga com o Sp. Braga. Em relação ao dérbi com o Benfica, deixam as opções iniciais de Jorge Silas o defesa Tiago Ilori e o avançado Bolasie. Quanto aos bracarenses, que jogam em casa, tem como novidades o médio João Novais e os extremos Ricardo Horta e Galeno, que ocupam os lugares de João Palhinha, Wilson Eduardo e Francisco Trincão, que foram titulares no Dragão com o FC Porto.

Eis as equipas:

Estádio Municipal de Braga

Árbitro: Nuno Almeida (Algarve)

Sp. Braga - Matheus; Vítor Tormena, Bruno Viana, Raúl Silva; Ricardo Esgaio, Fransérgio, João Novais, Nuno Sequeira; Galeno, Paulinho, Ricardo Horta

Suplentes: Eduardo, David Carmo, André Horta, Murilo, Francisco Trincão, Wilson Eduardo, Rui Fonte

Treinador: Rúben Amorim

Sporting - Luís Maximiano; Ristovski, Coates, Mathieu, Marcos Acuña; Battaglia, Idrissa Doumbia (Bolasie, 46'), Wendel; Bruno Fernandes, Luiz Phellype, Rafael Camacho

Suplentes: Renan Ribeiro, Luís Neto, Cristián Borja, Eduardo Henrique, Gonzalo Plata, Pedro Mendes

Treinador: Jorge Silas

Cartão amarelo a Nuno Sequeira (17'), Ricardo Esgaio (20'), Raúl Silva (44'), Coates (45'), Bruno Fernandes (57'), Battaglia (67')

Cartão vermelho a Bolasie (61')

Golo: 1-0, Ricardo Horta (8'); 1-1, Mathieu (44')