Battaglia diz adeus ao Sporting nas redes sociais. Vai ser cedido ao Alavés

O médio argentino Rodrigo Battaglia anunciou esta quarta-feira que está de saída do Sporting e agradeceu aos adeptos pelo apoio durante os três anos que representou o clube. Um anúncio que surge ainda antes de o próprio Sporting anunciar oficialmente qualquer acordo para a transferência do jogador, embora seja claro que o jogador está de partida, uma vez que não integra o estágio que decorre no Algarve.

"Obrigado a todos os sportinguistas por estes 3 anos cheios de intensidade", começou por escrever Battaglia. "Tive a oportunidade de ganhar títulos, jogar Champions e chegar à minha seleção. De usar a braçadeira de capitão. Passei momentos muito bons e cheios de felicidade. Também passamos momentos piores e de muita tristeza", acrescentou, lembrando que sempre defendeu os leões com a sua "vida e alma em cada bola".

Battaglia, de 29 anos, agradeceu ainda "a Portugal e a todo o povo português pela amabilidade durante os seis anos e meio" que esteve no país que considera "fantástico". Ou seja, a avaliar pelas palavras, Battaglia vai continuar a sua carreira de futebolista no estrangeiro.

De acordo com informações recolhidas pelo DN a fonte do Sporting, o jogador vai estar emprestado durante a próxima temporada aos espanhóis do Alavés, que vai ficar com opção de compra.

Battaglia chegou a Portugal em 2013-14 para representar o Sp. Braga, que o emprestou a Moreirense e Desp. Chaves nas épocas seguintes.

No verão de 2017 foi contratado pelo Sporting por indicação de Jorge Jesus, tendo disputado 88 jogos e marcado três golos de leão ao peito.

Recentemente Rodrigo Battaglia e o compatriota e agora ex-companheiro Luciano Vietto estiveram a cumprir isolamento domiciliário após terem testado positivo à covid-19, tendo ambos falhado o regresso ao trabalho.