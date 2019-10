Atlético empata em Valhadolid com João Félix substituído aos 60 minutos

O Atlético Madrid voltou este domingo a marcar passo na liga espanhola, não indo além de um empate sem golos no campo do Valhadolid. Um resultado que pode tirar a equipa onde atua o português João Félix para da segunda posição, dependendo do que acontecer nos outros jogos da jornada.

João Félix, que recebeu grandes elogios do treinador Diego Simeone na véspera do jogo, foi titular, num dia que o treinador argentino apostou em dois avançados mais adiantados - Moratta e Diego Costa. Com uma primeira parte onde nem um remate realizou à baliza do adversário, o Valhadolid podia ter-se colocado em vantagem aos 36 minutos, mas Sandro Ramirez de forma infantil rematou por cima.

No segundo, o Atlético entrou um pouco melhor e aos 59 minutos João Félix viu um cartão amarelo por protestar uma decisão do árbitro. Um minuto depois, o treinador Diego Simeone tirou-o de campo, lançando Correa para o lugar do avançado português.

O Atlético continuou a carregar, Moratta teve uma boa oportunidade com um remate às malhas laterais, aos 70', e Simeone ainda lançou o ex-portista Herrera para dar a volta ao jogo. Mas o marcador não sofreu alterações, apesar de uma bola de Correa à barra (80'), num jogo onde o treinador substituiu dois avançados (Félix e Moratta), mas deixou em campo o desastrado Diego Costa, que esteve muito apagado.