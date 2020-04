Atleta olímpico italiano morre aos 56 anos devido ao coronavírus

Donato Sabia, antigo atleta olímpico italiano, morreu infetado pelo coronavírus com 56 anos, anunciou esta quarta-feira o Comité Olímpico Italiano (CONI).

O ex-atleta, que participou nas finais dos 800 metros em Los Angeles 1984 e Seul 1988, em que terminou no quinto e sétimo lugar, respetivamente, estava hospitalizado na unidade de cuidados intensivos do Hospital San Carlo há vários dias.

O Comité adiantou que Donato Sabia foi o primeiro atleta ou ex-atleta olímpico italiano a morrer desde o início da pandemia de covid-19.

Sabia, campeão europeu dos 800 metros em pista coberta em 1984, acabou por falecer na sua cidade natal de Potenza, no sul de Itália, poucos dias depois do seu pai também perder a vida, igualmente devido ao coronavírus.

Giovanni Malagò, presidente do CONI, expressou as condolências aos familiares e amigos de Donato Sabia, pois desapareceu um grande protagonista do mundo do atletismo.