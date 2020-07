Artur Soares Dias é o árbitro do Benfica-FC Porto na final da Taça de Portugal

No jogo, a disputar no Estádio Cidade de Coimbra, a partir das 20:45, Soares Dias contará com Rui Licínio e Paulo Soares como árbitros assistentes e no videoárbitro (VAR) estará o árbitro Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

Esta época, o árbitro portuense esteve em três jogos da competição, nomeadamente no Benfica-Rio Ave (3-2, quartos de final), Benfica-Sporting de Braga (2-1, oitavos de final) e Penafiel-Gil Vicente (0-2, 3.ª eliminatória).

Esta será apenas a segunda final da Taça de Portugal para Artur Soares Dias, depois de ter estado na decisão de 2015/16, na qual o Sporting de Braga conquistou o troféu no Jamor, batendo o FC Porto nas grandes penalidades (4-2), depois de um empate a 2-2.

Na carreira, Artur Soares Dias dirigiu vários clássicos entre Benfica e FC Porto, mas nunca uma final entre ambos, sendo o seu registo mais próximo a meia-final entre 'águias' e 'dragões' na Taça da Liga de 2011/12, com triunfo dos lisboetas (3-2).

Em 17 jogos entre 'grandes', Soares Dias esteve em sete entre Benfica e FC Porto, seis dos quais para a I Liga.

O saldo é favorável aos 'dragões', com quatro triunfos (2019/20, 2017/18 e 2015/16 duas vezes), duas vitórias das 'águias' (2013/14 e 2011/12, esta na Taça da Liga), e um empate em 2016/17.

Esta temporada foi também Artur Soares Dias quem esteve na vitória do FC Porto no Estádio do Dragão, em 08 de fevereiro, à 20.ª jornada, num jogo em que a equipa de Sérgio Conceição venceu o Benfica por 3-2.