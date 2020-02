Ao fim de 27 jogos, o Liverpool foi derrotado

O desalento dos jogadores do Liverpool com a derrota frente ao Watford

O Watford, que luta para não descer de divisão, aproveitou o dia que só existe no calendário de quatro em quatro anos para fazer história e derrubar o Liverpool ao fim de 27 jogos. A primeira derrota do campeonato dos reds aconteceu assim no dia 29 de fevereiro no Vicarage Road. Não foi uma derrota qualquer, foi uma derrota pesada, por 3-0, na 28.ª jornada da Premier League.

A equipa de Klopp perseguia o recorde do Arsenal, o único campeão invicto em 2004, mas acabou dominado pelo penúltimo da tabela. Caiu também por terra a possibilidade de igualar os 49 jogos consecutivos dos gunners sem perder - ficou nos 44. A última derrota tinha sido a 3 de janeiro de 2019, no Etihad com o Manchester City. Esta época, o Liverpool tinha apenas um empate (com o Manchester United em outubro) no campeonato e 26 vitórias, 18 delas consecutivas - se conseguisse a 19.ª estabelecia um novo recorde.

O resultado foi construído no segundo tempo e já depois do Watford ter perdido Deulofeu (lesionou-se com gravidade, num lance arrepiante).Ismaila Sarr assumiu-se como heróis dos the hornets e figura da partida ao bisar na partida. O senegalês marcou aos 54 e aos 60 minutos e ainda assistiu Troy Deeney para o 3-0, aos 72'. Um feito histórico. Segundo a imprensa inglesa, Sarr é o primeiro jogador a estar envolvido em três golos contra o Liverpool na Premier League, desde Harry Kane (2017).

"Futebol não é difícil, pois não? Nós cumprimos o plano e arriscámos quanto tivemos oportunidades. Quando jogámos em Anfield também acreditámos que era possível e acho que fomos a melhor equipa. Agora, ainda temos muito trabalho à nossa frente", afirmou no final do jogo, o guarda-redes, do Watford, Ben Foster, que não permitiu qualquer golo ao candidato ao título.

A derrota não belisca as aspirações ao título dos reds, uma vez que têm 22 pontos (mais um jogo) a mais do que o Manchester City, segundo classificado, que esta jornada não joga. Os citizens disputam final da Taça da Liga inglesa com o Aston Villa, no domingo (16.30). Já o Watford deixa a zona de descida, passando a somar 27 pontos.