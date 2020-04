Antiga estrela do Liverpool deixa o hospital após ter contraído covid-19

O escocês Kenny Dalglish, estrela do Liverpool nas décadas de 1970 e 1980, teve alta do hospital onde estava internado desde quarta-feira, depois de ter sido testado positivo para coronavírus.

O antigo futebolista e último treinador a coroar o Liverpool campeão inglês há 30 anos, esteve quatro dias internado, tendo-lhe sido ministrados antibióticos por via intravenosa para debelar a infeção, tendo registado significativas melhoras.

Dalglish, de 69 anos, não apresenta agora sintomas, estando já em casa em isolamento.

"Obrigado a todos pelas mensagens nos últimos dias. Estou radiante por estar de volta a casa com a minha família, depois de ter recebido uma fantástica assistência por parte do NHS [serviço de saúde britânico], que apreciamos agora mais do que nunca", disse Kenny Dalglish.