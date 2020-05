André Silva marca mas Eintracht empata em casa

André Silva marcou esta terça-feira o seu sexto golo na Bundesliga, mas não evitou o empate caseiro do Eintracht Frankfurt frente ao Friburgo, por 3-3.

O internacional português fez o golo do empate a uma bola aos 35 minutos, pouco depois de Grifo ter marcado para o Friburgo, que no segundo tempo marcou aos 67 e 69 minutos, por Petersen e Hoeler, parecendo ter o jogo sentenciado.

No entanto, os últimos minutos foram de grandes esforço para o Eintracht, que não contou com o lesionado Gonçalo Paciência, acabando por chegar ao empate por Kamada e Chandler.

Surpreendente foi a goleada de 4-1 do Wolfsburgo no campo do Bayer Leverkusen, que perdeu uma boa oportunidade de subir a um lugar de acesso à Liga dos Campeões.

Um bis de Pongracic, Maximilian Arnold e Renato Steffen marcaram os golos dos visitantes, tendo Baumgartlinger reduzido a desvantagem já perto do final.

No outro jogo do dia correspondente à 28.ª jornada da Bundesliga, o Werder Bremen e o Borussia Mönchengladbach empataram a zero.