André Gomes já foi operado e Everton espera recuperação total

O Everton anunciou esta segunda-feira que André Gomes já foi operado à fratura do tornozelo direito sofrida no jogo este domingo com o Tottenham, garantindo que a intervenção cirúrgica correu "extremamente bem", acrescentando que o internacional português vai agora "passar algum tempo a recuperar no hospital".

"A cirurgia a André Gomes para reparar a fratura no tornozelo direito já teve lugar e o procedimento correu extremamente bem. O André vai agora passar algum tempo a recuperar no hospital, antes de regressar à USM Finch Farm [centro de treinos do Everton] para iniciar a sua reabilitação sob orientação do staff médico do clube. É esperado que o jogador de 26 anos recupere na totalidade. Em nome do André, o clube gostaria de agradecer aos adeptos e a todos da família do futebol pelas mensagens de apoio que recebemos desde o jogo de ontem", revelaram os toffees numa nota oficial publicada nos canais de informação do clube.

Entretanto, o avançado turco Cenk Tosun revelou ao jornal britânico The Guardian o impacto que a lesão de André Gomes teve entre os jogadores do Everton. "Todos estão tristes por dentro e alguns jogadores quase choraram. O André estava em choque, tinha os olhos arregalados. Não parava de gritar, tentei abraçá-lo e dizer para ficar calmo. No entanto, nós não conseguimos perceber o que ele estava a sentir", explicou o avançado, que foi um dos primeiros companheiros de equipa a chegar perto do médio português no momento da lesão.