André Gomes está de volta aos treinos no Everton

Carlo Ancelotti, treinador do Everton, anunciou esta sexta-feira que André Gomes vai voltar aos treinos na próxima semana, pouco mais de dois meses depois de ter fraturado o tornozelo direito no decorrer do jogo com o Tottenham, que terminou empatado a uma bola.

"São boas notícias. O André está muito bem, a recuperação está a ser rápida e vai regressar na próxima semana. Vai começar a fazer treino individual aqui connosco", revelou Ancelotti, no decorrer da conferência de imprensa de antevisão à partida deste sábado com o Brighton. "Espero que possa estar em pleno connosco o mais rápido possível porque se trata de um jogador fantástico", acrescentou o treinador italiano, que substituiu Marco Silva no comando técnico dos toffees.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Refira-se que André Gomes esteve em Portugal a recuperar da cirurgia, estando agora de regresso a Inglaterra, onde irá iniciar uma nova fase de recuperação no centro de treinos do Everton. Ainda assim, é bem provável que ainda demore algumas semanas até que o internacional português possa regressar aos relvados.