Alexis Santos e Ana Catarina Monteiro sétimos nas finais dos Europeus de piscina curta

Os nadadores portugueses Alexis Santos (200 metros estilos) e Ana Catarina Monteiro (200 mariposa) foram esta sexta-feira sétimos classificados nas finais das respetivas provas nos Europeus de piscina curta, que estão a decorrer em Glasgow, na Escócia.

Nos 200 estilos, o nadador do Sporting bateu o seu recorde pessoal, com o tempo de 1.54,25 minutos, sendo ainda assim quase quatro segundos mais lento do que o novo recordista europeu da distância em piscina curta, o grego Andreas Vazaios (1.50,85).

Na final, Alexis Santos, que tinha conseguido o oitavo melhor tempo das eliminatórias, melhorou a sua prestação ao ser sétimo.

Também Ana Catarina Monteiro terminou a sua final na sétima posição, cumprindo os 200 metros mariposa em 2.06,95 minutos.

Nas eliminatórias, a nadadora do Clube Fluvial Vilacondense tinha conseguido o sexto lugar, depois de ter sido segunda na sua série, apenas batida pela estrela húngara Katinka Hosszu, que se impôs na final com o tempo de 2.03,21.