Alex Telles oficializado como reforço do Manchester United

O Manchester United oficializou esta segunda-feira a contratação de Alex Telles ao FC Porto.

O lateral esquerdo brasileiro assinou por quatro temporadas, mais uma de opção.

"O Manchester United confirma com agrado a chegada de Alex Telles do FC Porto. O defesa assina um contrato de quatro anos, com uma opção de extensão por outro ano", pode ler-se no comunicado dos red devils.

Os valores da transferência não foram divulgados, mas o negócio deverá rondar entre os 15 e os 20 milhões de euros.

Os red devils destacaram os 26 golos e as mais de 50 assistências que o internacional brasileiro somou de dragão ao peito.

"Assinar por um clube com o prestígio do Manchester United é uma honra enorme. É preciso trabalhar no duro para chegar a este momento na carreira e eu vim para este clube para dar tudo o que tenho no meu coração para ter sucesso", afirmou, citado pelo site oficial do emblema inglês.

Já o treinador Solskjaer destacou Telles como um jogador que acompanha "há algum tempo", após várias prestações que foram "tudo o que o clube procura".

"É um lutador e um ganhador, e vai acrescentar verdadeira determinação e competição ao plantel. Tem as qualidades, como jogador e pessoa, que queremos aqui no United", atirou.

Alex Telles ganhou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça ao serviço do FC Porto.

Nas redes sociais, os azuis e brancos desejaram felicidades ao jogador.