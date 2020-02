Adeptos sul-coreanos indemnizados pela ausência de Ronaldo

Um tribunal sul-coreano decidiu esta semana, que o promotor do jogo particular de Cristiano Ronaldo em Seul terá de indemnizar os adeptos sul-coreanos pela ausência do futebolista português, em julho. O jogador da Juventus permaneceu no banco durante o jogo particular entre a Juventus e uma equipa da liga sul-coreana (3-3), por decisão do treinador, que alegou fadiga muscular.

Segundo a imprensa local, o contrato garantia a presença do português e foi sob essa premissa que se venderam mais de 60 mil bilhetes, com preços entre 23 e 300 euros, em poucos minutos. Só que Ronaldo não jogou e houve adeptos que se sentiram prejudicados. Dois deles avançaram mesmo com uma ação por danos morais e publicidade enganosa contra o promotor da agência The Fasta, que acabou condenado por um tribunal de Incheon a pagar cerca de 280 euros a cada um. Se cada um das 65 mil pessoas presentes no estádio tivessem feito o mesmo, a promotora poderia ser obrigada a pagar 18.3 milhões de euros.

Ainda há outras ações judiciais ainda a decorrer contra o promotor, que terá arrecado cerca de 4,4 milhões de euros com a venda de bilhetes para o jogo da Juventus com Cristiano Ronaldo. Uma dela é assinada por 87 pessoas e pedem cerca de 750 euros para cada um.

Clube e jogador ficaram livres de acusações.

Com Lusa