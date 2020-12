Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, com teste positivo

Em comunicado, o Palmeiras explicou que o treinador de 41 anos, que teve um teste positivo na última quarta-feira, vai ficar instalado num hotel em São Paulo nos próximos dias e que a equipa irá ser dirigida pelo seu adjunto, o também português Vitor Castanheira.

Abel, ex-treinador do Sporting de Braga, vai falhar as próximas partidas do campeonato brasileiro, com Santos e Bahia, e também o duelo da primeira mão dos quartos de final da Taça Libertadores com o Libertad, do Paraguai.

Desde que chegou ao Palmeiras, o antigo defesa direito somou sete vitórias, um empate e uma derrota.

Também outro treinador português a trabalhar no Brasil, Ricardo Sá Pinto, técnico do Vasco da Gama, já esteve infetado com covid-19 , tendo regressado ao trabalho de campo na quarta-feira (2).

