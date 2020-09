Intervalo. Leões em vantagem com golo de Tiago Tomás

INTERVALO

40'- Lewia impede o golo de Jovane

30'- Tommy Hoban cabeceia à figura de Adán

13'- Adán segura a bola e impede empate do Aberdeen

7'- GOLO DO SPORTING. Marcou Tiago Tomás

COMEÇOU O JOGO

A UEFA e a DGS deram luz verde à estreia do Sporting na nova temporada. Jogo com o Aberdeen é o primeiro da época para os leões, que viram o jogo com o Gil Vicente da primeira jornada da I Liga 2020-21, no sábado passado, ser adiado por causa do covid-19. Os testes feitos por portugueses e escoceses a 48 horas do jogo deram negativo e por isso o jogo da Liga Europa vai mesmo realizar-se, depois de alguma indefinição. Rúben Amorim é um dos infetados e não estará no banco leonino.

EQUIPAS

SPORTING: Adán; Coates, Luís Neto e Feddal; Pedro Porro, Matheus Nunes, Wendel e Nuno Mendes; Vietto, Tiago Tomás e Jovane Cabral

ABERDEEN: Lewia; Logan, Hoban, Considine, Hedges, Taylor, McGeouch e Hayes; Fergusson, McGeouch e Ross McCrorie; Watkins e Hedges