A maravilhosa carta de Klopp ao miúdo de 10 anos fã do United que lhe pediu para perder jogos

Daragh Curley, um rapaz inglês de 10 anos, adepto do Manchester United, resolveu escrever uma carta ao treinador do Liverpool, Jürgen Klopp. O motivo era simples: o simpatizante dos red devils está farto de ver o Liverpool ganhar e pediu ao técnico alemão para perder alguns jogos e deixar outras equipas vencer. A carta, feita no âmbito de um trabalho escolar, chegou às mãos do técnico germânico, que fez questão de responder. Uma resposta encantadora.

Na carta enviada a Klopp, o jovem era muito sincero: "O Liverpool está a ganhar demasiados jogos. Se ganhas mais nove, terás a melhor sequência de invencibilidade do futebol inglês. Como adepto do United, isso é muito triste. Então, na próxima vez que o Liverpool jogar, por favor, faz com que ele perca. Tu deverias deixar que a outra equipa marcasse".

Eis então a resposta do treinador do Liverpool.

"Querido Daragh,

Em primeiro lugar gostaria de agradecer por me teres escrito. Não me desejaste boa sorte ou algo do género, mas é sempre bom saber coisas de um jovem adepto de futebol, não importa o que seja, então agradeço-te que tenhas entrado em contacto comigo.

Infelizmente, não posso corresponder ao teu pedido. Por mais que tu queiras que o Liverpool perca, é o meu trabalho fazer tudo que for possível para ajudar o Liverpool a vencer porque há milhões de pessoas em todo o mundo que querem que isso aconteça, então eu não quero dececioná-las.

Felizmente para ti, perdemos jogos no passado e perderemos jogos no futuro porque o futebol é assim. O problema é que quando tu tens dez anos, tu pensas que as coisas sempre serão como agora, mas se há algo que te posso dizer, aos 52 anos, é que isso definitivamente não é verdade.

Tendo lido a tua carta, acredito que posso dizer com segurança que uma coisa não vai mudar: a tua paixão pelo futebol e pelo teu clube. O Manchester United tem a sorte de te ter.

Eu espero que, se tivermos sorte suficiente para ganhar mais alguns jogos e talvez ganhar mais alguns troféus, tu não fiques muito dececionado porque, embora os nossos clubes sejam grandes rivais, também partilhamos muito respeito Isto, para mim, é o que o futebol significa.

Cuida-te e boa sorte,

Jurgen Klopp".