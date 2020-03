Jogos Olímpicos realizam-se entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021

Yoshiro Mori, presidente do comité organizador dos Jogos, anuncia as novas datas

Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 vão realizar-se entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, praticamente um ano depois das datas previstas, anunciou esta segunda-feira o presidente da comissão organizadora japonesa, Yoshiro Mori, através de um comunicado no site oficial.

Os Jogos Olímpicos estavam marcados para decorrerem entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020, mas foram adiados em um ano, devido à pandemia de covid-19.

O anúncio foi feito por Yoshiro Mori, pouco depois de uma "teleconferência" com o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, onde discutiram as novas datas dos Jogos.

"O ministro dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, Hashimoto Seiko, e o governador de Tóquio, Koike Yuriko, participaram da convocação. Propus que os Jogos fossem sediados entre julho e agosto de 2021 e realmente aprecio o fato de o presidente Bach, depois de discutir essa proposta com as várias federações internacionais e outras organizações relacionadas, ter aceitado minha proposta. E o consenso foi de que seria preferível a realização dos Jogos remarcados durante as férias de verão no Japão", disse Yoshiro Mori no comunicado.

Na passada terça-feira (dia 24), o COI e o Governo japonês "concluíram que os Jogos da XXXII Olimpíada em Tóquio deveriam ser remarcados para uma data posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021". Esta decisão inédita foi tomada "para salvaguardar a saúde dos atletas, de toda a gente envolvida nos Jogos Olímpicos e da comunidade internacional".

A pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 142300 são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 2 de abril, registaram-se 140 mortes e 6408 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção Geral da Saúde (DGS).